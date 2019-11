Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa perde rasto a 100 mil euros

Sofia Cristino Hoje às 20:27 Facebook

Os ex-dirigentes do órgão universitário, em Lisboa, estão a ser ouvidos desde terça-feira.

Não se sabe onde é que a Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL) gastou 100 mil euros durante cinco anos. Não há documentos nem faturas que comprovem onde foi usado o montante. Uma auditoria feita às contas da associação académica, entre maio de 2014 e abril de 2019, revela que as despesas sem documentos cresceram a partir de 2014. O atual presidente da AAFDL, Filipe Gomes, que tomou posse em maio deste ano - fora do período em análise na auditoria - diz que só na terça-feira é que começaram a ser ouvidos os antigos dirigentes associativos. Ainda não é possível, por isso, "apurar se as despesas são de cariz associativo ou não", explica.

No total, são apontados gastos no valor de 94 mil euros em pagamentos sem faturas, aos quais se soma um levantamento bancário de 15 mil euros. O documento revela que em 2014 "os pagamentos sem fatura se fixavam nos 11.230 euros, sendo que uma grande irregularidade foi registada em setembro de 2018", quando foi feito o levantamento. No relatório são colocadas em causa ainda despesas de aluguer de automóveis, plataformas eletrónicas de transportes, de filmes e séries de televisão e gastos de mil euros no estrangeiro.

O relatório da auditoria, segundo o presidente da AAFDL, "ainda é uma versão preliminar, que ainda nem tem a explicação dos antigos dirigentes". "Só tiveram oportunidade de começar a justificar as contas na terça-feira, na reunião geral de alunos. Temos mesmo de esperar pelo relatório final, neste momento não temos como provar onde foi gasto o dinheiro e é injusto tecer já considerações", reforçou. "Vamos fazer os possíveis para que seja célere e tomar as devidas diligências", prometeu ainda.