Associação de empresários tem 290 mil euros para atribuir em bolsas de estudo

A Associação Empresários Pela Inclusão Social (EPIS) vai direcionar cerca de 290 mil euros este ano letivo para apoiar alunos carenciados do ensino secundário e universitário, um valor recorde. As candidaturas devem ser submetidas até dia 20 de setembro.

Do total de bolsas de mérito académico, 93 são dirigidas a alunos do secundário, 48 a alunos do ensino superior e seis a mestrado. A edição de 2021 conta com o apoio de 39 investidores sociais.

O impacto da pandemia na vida pessoal e escolar dos alunos continua a ser critério considerado na seleção dos bolseiros a apoiar.

O programa é dividido em seis áreas e tem 13 categorias de atribuição, com diferentes processos e critérios de avaliação. Este ano, o programa rem duas novas áreas: as boas práticas de promoção de inclusão digital de crianças e jovens e o mérito académico de alunos que terminaram o ensino superior e prossigam estudos para mestrado de 2 anos, explica a EPIS em comunicado.

Ao longo destes 10 anos, o programa tem vindo a promover a inclusão social de jovens em risco de insucesso ou abandono escolar, tendo entregue 426 bolsas e premiado 26 projetos. O que resulta num investimento de 632 mil euros, com apoio de 115 investidores sociais, 61 empresas parceiras e 44 pequenos dadores.

Na edição de 2021, a EPIS volta a reconhecer "projetos escolares de sensibilização, mobilização e transformação de comportamentos e práticas, na escola e/ou nas comunidades educativas, em torno da sustentabilidade e promoção da cidadania".

O investimento recorde deste ano vai permitir apoiar mais alunos das diferentes áreas. A EPIS refere que é visível a maior disponibilidade das empresas para ajudar os jovens. No ano passado, as Bolsas Sociais tiveram um investimento de 147.400 mil euros.