Associação de Municípios exige plano para escolas e centros de saúde

Reclama programa de financiamento calendarizado para obras e mais verbas. Quer garantir que PRR cobre custos com aumento de preços e recuperar IVA.

Os autarcas reclamam do Governo o desenho de um programa de financiamento calendarizado para as obras de reabilitação das escolas e dos centros de saúde, num documento sobre fundos europeus que será discutido na quarta-feira, em Matosinhos, e no qual defendem mais verbas.

"Mantém-se a necessidade urgente de o Governo dar a conhecer o modelo de financiamento completo e calendarizado relativo às obras de reabilitação de escolas e centros de saúde transferidos ao abrigo da descentralização", diz a ANMP. Só assim os autarcas poderão "programar adequadamente os investimentos e garantir a execução atempada das obras".