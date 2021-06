Associação de Municípios quer lei do direito de manifestação atualizada

Alfredo Maia Hoje às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) considerou, nesta terça-feira, que "alguns problemas na necessária articulação" das câmaras municipais "com outras entidades", justificam a atualização do decreto-lei (406/74, de 29 de agosto) que regula o exercício do direito de manifestação.

A deliberação do Conselho Diretivo da ANMP, que esteve reunido durante a manhã, decorrendo à tarde a reunião do Conselho Geral, tem presente a recente polémica com o fornecimento, pela Câmara Municipal de Lisboa à embaixada da Federação da Rússia, de dados pessoais de subscritores de um aviso de manifestação frente àquela representação diplomática.

Apesar de estar "em causa um importantíssimo direito constitucionalmente consagrado, não se trata de um direito absoluto", salienta a associação, notando que o diploma prevê que o presidente da câmara pode, "por razões de segurança" impedir a realização de concentrações e desfiles a menos de 100 metros de representações diplomáticas, entre outros locais.

Considerando que "a importância da matéria justifica que se pondere uma nova abordagem pelo legislador", a ANMP já tinha respondido à Amnistia Internacional que, dada "a extrema importância do assunto", designadamente quanto à segurança de pessoas e à proteção de dados pessoais iria "diligenciar, junto dos órgãos de soberania, no sentido da reforma" do diploma.

Enquanto pede ao poder legislativo "a melhor concretização, clarificação e articulação legal com os regimes da Lei de Proteção e Regulamento Geral de Proteção de Dados", a ANMP "irá sensibilizar os municípios para a necessidade de verificação, e eventual atualização de procedimentos mais antigos".

O objetivo, esclarece a carta, é a "melhor articulação e compatibilização com a legislação em matéria de proteção de dados e de maximização dos valores primordiais em causa".