Associação do Eixo Atlântico e Turismo do Norte apresentam candidaturas comuns a fundos europeus

A associação intermunicipal luso-galaica do Eixo Atlântico e o Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPN) vão apresentar candidaturas comuns a fundos europeus para iniciativas ligadas à comercialização do turismo (feiras e expocidades, oficinas de turismo), à promoção (Guia Turístico e espaços virtuais) e ao desenvolvimento de novos produtos culturais com futuro aproveitamento turístico (Via Nova, Caminho da Geira e Circuito da Romanização).

O secretário-geral do Eixo, Xoán Mao, adiantou, hoje, em comunicado, que, "a ação mais inovadora é a que se prende com a promoção de um Circuito de Romanização que valorize a imensa riqueza romana e castreja existente na eurorregião, várias delas, Património da Humanidade, casos da Torre de Hércules, e da Muralha de Lugo".

O Eixo Atlântico e o Turismo do Porto e Norte de Portugal assinaram, esta manhã, em Lugo, um convénio de colaboração que visa promover o turismo, "um setor imprescindível para o desenvolvimento económico e que foi muito prejudicado pela pandemia".

Durante o evento, o Presidente de Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, felicitou à presidente da câmara municipal de Lugo e presidente do Eixo Atlântico, Lara Méndez, pela declaração do Arde Lucus - um evento de recreação da era castreja e da romana que decorre em junho - como Festa de Interesse Turístico Internacional.

O Eixo lembra, a propósito, e no que toca à Via Nova ou Geira - uma estrada romana das mais bem conservadas da Península Ibérica e com o maior número de marcos miliários remanescentes - , que, no trabalho da sua recuperação e promoção estão já a trabalhar o Eixo Atlântico, a Turismo Porto e Norte de Portugal, os municípios de Lugo, Ourense, de Braga, e de O Barco de​​​​​​​ Valdeorras, bem como a Conselheria da Cultura da Xunta de Galícia.

Da mesma forma, acrescentou Xoán Mao, na ocasião, "o Eixo Atlântico está a aplicar conceitos inovadores adaptados ao território como é o caso do programa "Turismo de fronteira: 2 países, 1 destino" ou, ainda, os conceitos de "turismo de autor" e "turismo policêntrico".