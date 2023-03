Associação lamenta "desigualdades" no cuidado a doentes com AVC

O AVC, apesar de ser a principal causa de morte e de incapacidade em Portugal, "está muito longe de ter a atenção que merece", algo que é "transversal" a todas as fases: prevenção, acesso a cuidados, reabilitação e integração na sociedade após o AVC. O lamento é de António Conceição, presidente da associação Portugal AVC - União de Sobreviventes, Familiares e Amigos, que quer ver este tema discutido amanhã, quarta-feira, numa sessão no Parlamento que antecipa o Dia Nacional do Doente com AVC, que se assinala a 31 de março.

Em novembro de 2021 foi aprovada na Assembleia da República uma resolução que recomendava ao Governo que desenvolvesse uma estratégia de acesso aos cuidados de reabilitação "eficaz, multidisciplinar e de abrangência nacional para os sobreviventes" de AVC, lembra António Conceição, que quer saber "o que tem sido feito e o impacto que a recomendação teve".

Ainda existem "desigualdades no país", assegura o líder associativo. "No Alentejo, há pessoas que têm de percorrer mais de 100 quilómetros para terem acesso a uma unidade de AVC e, consequentemente, à via verde. Em Santarém tem havido dificuldade em implementar uma unidade e há alguns locais do país onde funciona intermitentemente", refere António Conceição, explicando que "todos os minutos contam" e que a rapidez e qualidade do atendimento são decisivas para a severidade das sequelas.