Associação Natureza Portugal lança campanha de alerta para a degradação da biodiversidade

A ANP (Associação Natureza Portugal), juntamente com a ​​​​​​WWF (World Wide Fund) e a BAR Ogilvy, criaram uma campanha que pretende consciencializar as pessoas para a degradação da biodiversidade e a iminente extinção de várias espécies animais.

A campanha lançada no Dia Internacional da Biodiversidade, 22 de maio, denominada "The Endagered Typeface", utiliza o mote "Uma fonte viva para proteger toda a vida animal" e "foi pensada para envolver a sociedade numa preocupação global que é a sexta extinção em massa", revelam as instituições responsáveis.

O projeto resume-se numa fonte de angariação de fundos que está associada à base de dados da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, promovida pela International Union for Conservation of Nature (IUCN). A ANP e a WWF explicam que no site é possível encontrar um abecedário em que "cada letra representa um animal. À medida que o número de indivíduos de cada espécie for diminuindo, a letra correspondente vai desaparecendo".

Ângela Morgado, Directora Executiva da ANP|WWF, acredita que "a vida selvagem continua a decair de forma alarmante, o que traz graves consequências para a nossa própria saúde e subsistência".

Segundo dados disponibilizados pela IUCN, neste momento, existem mais de 42 mil espécies ameaçadas. A WWF complementa, através de um relatório, que "a abundância de vida selvagem (mamíferos, aves, anfíbios, répteis e peixes) teve uma queda média de 69% desde 1970".