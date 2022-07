Associação Portuguesa de Bancos alerta para esquemas de fraude online

Leonardo Pereira Hoje às 19:29 Facebook

Os hackers conseguem aceder a dados pessoais relativas ao banco, através de programas maliciosos, que são instalados nos computadores, impedindo o acesso por parte do utilizador. Para voltar a ter acesso, o utilizador pode ter de pagar um resgate. Este programa "malware" é distribuído por e-mails com links falsos, que acabam por "infetar" o computador com vírus. Este foi um dos alertas deixados esta quinta-feira pela Associação Portuguesa de Bancos (APB) numa ação de sensibilização sobre cibersegurança.

O uso de "smishing" é também muito utilizado, o que faz com que o hacker, através de mensagens de texto e com um clique no link apresentado, tenha acesso aos dados pessoais. Carla Zibreira, especialista em cibersegurança, fala também do "vishing", uma tentativa de obter informação através de chamadas de voz, onde a pessoa que está do outro lado da ligação faz-se passar por alguém ligado ao banco e coloca o atacado em posição de oferecer os dados do banco.

Para além destas formas, Carla Zibreira alerta também para o "sim swapping", onde o atacante procura assumir o controlo do cartão SIM do telemóvel, ficando com acesso a todos os dados possíveis e ainda à fraude em compras online.

Estar atento e desconfiar

Perante a existência destas várias formas de fraude, a especialista alertou para a necessidade de desconfiança e de análise a mensagens, e-mails, SMS e chamadas de voz que não tenham sido solicitadas. Para além disso, alertou para a análise ao que foi recebido, como o e-mail, erros de escrita, ou mesmo para números estrangeiros.

O vídeo de apresentação da APB deixa vários conselhos: "nunca abra e-mails suspeitos, nem clique em quaisquer links ou anexos neles contidos. Atualize regularmente o seu sistema operativo assim como o anti-vírus. Faça cópias periódicas de todos os seus dados para um dispositivo de armazenamento externo."Adicionando às dicas de defesa online, a especialista referiu que empresas não pedem dinheiro por e-mail, nem por SMS e alerta para as oportunidades online que podem ser atrativas e para as ofertas, porque "não há almoços de borla" remata Carla Zibreira.

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) sensibilizou assim a população para a cibersegurança, alertando para casos de fraude no uso do banco online. A palestra foi realizada no decorrer da 11.ª sessão do programa de literacia digital da APB. Em causa estiveram as formas mais comum de tentativa de acesso a dados pessoais.