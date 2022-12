Associação procura famílias para acolher alunos Erasmus no Natal

Maria Dinis Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

"Natal com Famílias Portuguesas" é o nome da iniciativa da Erasmus Student Network Portugal que dá às famílias portuguesas a possibilidade de acolher estudantes internacionais em suas casas, tanto na véspera como no dia de Natal. As inscrições já estão abertas e decorrem online até dia 14 de dezembro.

Para participar, tanto as famílias voluntárias como os estudantes devem registar-se nos formulários divulgados no evento da Federação no Facebook.

As famílias de acolhimento podem decidir quantos estudantes estão dispostas a acolher e se o farão no dia 24 ou 25 ou em ambos. De seguida, a atribuição será feita de acordo com a localização e preferências dos estudantes, que podem escolher deslocar-se para outra cidade ou não.

PUB

A iniciativa está aberta a qualquer estudante internacional que passa o Natal em Portugal. Nos últimos anos, os países com mais nacionalidades participantes foram a Turquia, a Alemanha, a Itália, a Roménia, o Brasil e a República Checa.

No ano passado, a iniciativa teve uma boa adesão. "Relativamente ao ano de 2021, recebemos resposta de 104 famílias e 145 estudantes internacionais", contou ao JN Francisco Silva, Secretário da ESN Portugal e responsável institucional pelo projeto. Apesar destas inscrições, algumas famílias e estudantes acabaram por não poder participar por terem sido afetados pela covid-19.

A Erasmus Student Network Portugal revelou em comunicado que o objetivo da iniciativa, que é realizada a nível nacional desde 2019, é conectar os estudantes internacionais com a comunidade e a cultura nacionais durante a quadra natalícia.

Este projeto é organizado conjuntamente com as associações locais da Federação Erasmus Student Network Portugal, uma federação internacional de estudantes e ramo nacional da Erasmus Student Network, uma das maiores associações de estudantes interdisciplinar da Europa, presente em 42 países.