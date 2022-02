Associação saúda regulação das empresas de condomínios

A Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios (APEGAC) congratulou-se com o anúncio feito ao JN pelo Governo de que está a preparar legislação para regular o setor. Há mais de mil empresas no país e o mau trabalho de muitas delas tem desencadeado milhares de queixas, mas não há qualquer entidade que as controle.

"É fulcral que haja introdução de requisitos de licenciamento que introduzam critérios de idoneidade e de preparação técnica, através de formação adequada. O setor não pode continuar sem regulação, pois, desta forma, qualquer pessoa sem formação, nem competência específica, poderá abrir uma empresa de gestão de condomínios e o seu eventual mau funcionamento não será controlado por ninguém", afirma Vítor Amaral, presidente da APEGAC.

"Mensalmente, há centenas de queixas junto das autoridades competentes contra estas empresas, pelo que a Associação lembra a urgência da implementação de medidas que regulamentem o setor", sublinha a instituição. "Esta medida permitirá também que o Governo tenha conhecimento de quantas empresas de gestão de condomínios existem no país. A APEGAC estima que sejam cerca de 1400 em todo o país, apesar de apenas representar as de maior dimensão, num universo de 200 entidades", acrescenta.

A APEGAC manifestou ainda a sua disponibilidade para "cooperar com o Governo em matéria de regulamentação, de modo a ajudar a credibilizar um setor tão importante no panorama socioeconómico português".