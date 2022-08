Associação SEDES quer choque fiscal para duplicar o PIB

A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social SEDES lança quinta-feira, no Porto, o livro "Ambição: duplicar o PIB em 20 anos", que reúne um conjunto de propostas políticas que visam alcançar este objetivo.

O livro sintetiza, em 526 páginas, os vários relatórios setoriais elaborados ao longo dos últimos dois anos e meio por personalidades como Álvaro Beleza e Abel Mateus, coordenadores, ou os ex-ministros Assunção Cristas, Luís Mira Amaral e Miguel Poiares Maduro.

Entre as medidas propostas está um "choque fiscal" que visa a "melhoria da competitividade das empresas" e que se traduz na redução da taxa de IVA normal para 20% (está em 23%), a redução em 10% (oito para as empresas e dois para os trabalhadores) dos descontos para a Segurança Social, a eliminação de todas as derramas sobre o IRC ou a redução do imposto dos lucros das empresas dos atuais 30% para os 18%.