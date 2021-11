Associação social propõe que até os pobres paguem um euro de IRS

Carla Soares Hoje às 08:08 Facebook

Relatório da SEDES critica alterações fiscais "sistemáticas e pontuais" nos orçamentos ao sabor das maiorias. Pede incentivos a empresas e poupança.

A SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social defende o alívio da carga fiscal, "próxima do insuportável", em sede do IRS e "suportada apenas por uma parte da população". Num relatório a que o JN teve acesso e que é discutido sexta-feira, propõe que "todos os contribuintes que tenham rendimentos paguem pelo menos um euro" deste imposto. E diz ser preciso "acabar" com as alterações fiscais "sistemáticas e pontuais" nos orçamentos do Estado (OE). Pede, também, "um equilíbrio entre a segurança e a flexibilidade laboral" face a um mercado de trabalho "muito rígido".

No 5.º congresso da SEDES, o relatório do grupo de trabalho para o desenvolvimento económico será apresentado pelo coordenador Carlos Alves. António Costa fecha o primeiro dia, no Palácio da Bolsa. O texto prevê incentivos às empresas, como no IRC, e à poupança, ao mesmo tempo que critica as leis laborais, o elevado custo da energia e a política de betão. E deixa avisos: sem reformas estruturais, o país "caminhará para a cauda da Europa".