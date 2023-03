Associações académicas unem-se por um ensino superior para todos

Joana Amorim Hoje às 17:08 Facebook

Sete academias preocupadas com "discrepância de tratamento dada aos grandes centros dos demais".

Por um ensino superior para todos e para dar voz aos estudantes fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, sete associações académicas universitárias constituem-se, na próxima sexta-feira, Dia Nacional do Estudante, em Conselho, formalizando assim o movimento "Académicas.", lançado em 2020 para promover a discussão sobre o futuro do Superior em Portugal. O Conselho de Associações Académicas Portuguesas (CAAP) integra as academias das universidades de Aveiro, Algarve, Beira Interior, Coimbra, Évora, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro. As mesmas que, no ano passado, abandonaram o Encontro Nacional de Direções Associativas, criticando o facto de as instituições que representam 25% dos estudantes equivalerem a menos de 10% da votação.

Em comunicado, o CAAP sublinha que a "discrepância de tratamento dada aos grandes centros urbanos dos demais" não lhe é "indiferente", manifestando-se "seriamente preocupados pelo futuro do país, em especial do ensino superior". Ao JN, a presidente da Associação Académica da Universidade do Minho explica que o objetivo do Conselho "não é separar o movimento, mas dar mais força ao resto do país". Para Mariana Isaías, "as associações e federações do Porto e Lisboa têm muito mais impacto e poder", enquanto as do "Minho ao Algarve, passando pelas ilhas, não têm tanta voz".

Para o Conselho, "o ensino superior não é para todos, a organização e funcionamento das instituições não está otimizada, o financiamento mantém-se como um problema crónico e cada vez mais se colocam questões mais e mais sérias". Nomeadamente, a saúde mental dos estudantes e a "falta de modelos de avaliação e métodos pedagógicos que acompanhem as tecnologias emergentes". Por tudo isso, formalizam agora o "Académicas.", para "promover a discussão numa ótica de oportunidade de mudanças e evolução para o futuro".