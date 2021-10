Associações contra regras que as impedem de fazer obras para apoiar animais

Zulay Costa Hoje às 07:49 Facebook

Governo faz depender ajudas de municípios. Anunciados 700 mil euros para serviços e esterilizações.

A SOS Animal e a ANIMAL queixam-se do que consideram ser "falta de apoio real às associações de proteção dos animais", por não poderem concorrer sozinhas aos apoios para construção de infraestruturas e campanhas diversas. O Governo anunciou a abertura do primeiro concurso dirigido às associações zoófilas para serviços veterinários e prepara outro para esterilizações. Hoje assinala-se o Dia Mundial do Animal.

As duas associações dizem que os avisos que têm sido abertos pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para obras ou campanhas de serviços veterinários, esterilização e identificação eletrónica "estão claramente formulados para deixarem de fora as associações", que ou não podem concorrer ou só o podem fazer com os municípios.