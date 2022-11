Associações de doentes e cuidadores apoiados com formação em saúde

Inês Malhado Hoje às 16:09 Facebook

A Academia para a Capacitação das Associações de Doentes (ACAD-Ativos pela Saúde) vai lançar, esta quarta-feira, mais uma edição de um programa formativo para continuar apoiar associações de doentes e cuidadores na sua participação pública em saúde pelos interesses e direitos dos doentes. Nas últimas três edições a academia diz ter formado mais de 100 pessoas.

A partir de quarta-feira, a 4.ª edição do projeto ACAD-Ativos pela Saúde vai voltar a oferecer sessões de capacitação online a associações de doentes e cuidadores. A esta edição juntam-se 70 académicos, políticos, entidades públicas e privadas, investigadores e profissionais das mais diversas áreas para "dar ferramentas" aos participantes com o objetivo de fortalecer o seu papel no Sistema Nacional de Saúde (SNS) e colocar os doentes no "centro da decisão" para melhorar a qualidade dos cuidados prestados.

Para a organização do projeto, promovido pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa (ENSP-NOVA), em conjunto com a Roche, capacitar, implementar, dialogar e influenciar são os quatro eixos necessários para ajudar a "fomentar a discussão em torno de temas atuais e do interesse das associações de doentes", com o objetivo de "agitar consciências" e "promover a mudança por um sistema de saúde no qual todas as vozes sejam efetivamente ouvidas e atendidas".