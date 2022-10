Associações de municípios vão passar e cobrar multas de estacionamento

Carla Sofia Luz Hoje às 12:21 Facebook

Twitter

Partilhar

As associações de municípios, como as áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais, vão poder emitir e cobrar multas de estacionamento indevido. A competência, transferida para os municípios no âmbito do processo de descentralização em curso, foi alargada às entidades intermunicipais. O decreto-lei, publicado esta segunda-feira em Diário da República, entra em vigor na terça-feira.

Na prática, o decreto-lei permite que as câmaras possam delegar a competência de fiscalização e de processamento e de cobrança de coimas por estacionamento indevido nas entidades intermunicipais, nomeadamente comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Com esta medida, as câmaras podem unir-se para cumprir esta tarefa, rentabilizando recursos, uma vez que já não precisam de ter uma equipa específica em cada autarquia para executar esta obrigação.

Esta alteração ao decreto-lei de 29 de novembro de 2018, que estabeleceu os termos da transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do estacionamento público, foi solicitada pelas câmaras, como especifica o Governo no diploma publicado esta segunda-feira. "Em resposta às solicitações recebidas pelos municípios no âmbito deste processo de descentralização, o presente decreto-lei vem estabelecer que, para além da delegação nas empresas locais, os municípios ficam ainda habilitados a delegar as respetivas competências nas entidades intermunicipais, bem como nas associações de municípios de fins específicos", pode ler-se no diploma.