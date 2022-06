Associações juntam-se para defender património do Norte

Pedro Emanuel Santos Hoje às 09:33 Facebook

É uma decisão inédita a nível nacional. Dez associações e movimentos de cidadãos juntaram-se numa plataforma única que pretende dar voz comum à defesa dos espaços verdes, da mobilidade suave e da preservação patrimonial. Chama-se Movimento Espaços Livres (MEL) e ganhou forma através da assinatura formal de um protocolo de intenções, numa reunião que teve lugar em Vila Nova de Gaia.

"O objetivo é apelar à administração central e aos autarcas que aceitem dialogar com os cidadãos e suas organizações, inclusive sob forma de discussão pública organizada, sobre casos em que objetivos não foram ou estão em vias de não ser respeitados", explica José Carlos Marques, da Associação de Defesa do Ambiente Campo Aberto e porta-voz do MEL.

Fazem parte do MEL, além da Campo Aberto, a Associação Cultural e de Estudos Regionais, a MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, o Clube UNESCO da Cidade do Porto, o Grupo pela Preservação do Parque da Lavandeira, o Movimento Peticionário Charca de Salgueiros, o Movimento por um Jardim Ferroviário na Boavista, o Movimento Peticionário Rua Régulo Magauanha, o Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro e o Trek Talk Gaia. Uma dezena de membros das mais diversas proveniências e vertentes, que viram no MEL uma forma de juntar reivindicações e objetivos de forma mais direta e influente junto dos poderes públicos. E não só. "O MEL está também aberto a pessoas individuais, que se revejam no nosso projeto e queiram participar", descreve José Carlos Marques.