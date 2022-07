Astronauta da NASA avisa que mover humanidade para o espaço "não é algo realista"

Guilherme Gonçalves Hoje às 20:52 Facebook

"Pensar que toda a humanidade vai entrar em naves espaciais e sair em direção a outro planeta não é algo realista, pelo menos num futuro próximo". O alerta foi deixado esta sexta-feira à tarde por Heidemarie Stefanyshyn-Piper, astronauta da NASA, acrescentando que "isso devia mover-nos a cuidar do planeta que temos".

Esta tarde, no auditório José Mariano Gago do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, a astronauta norte-americana Heidemarie Stefanyshyn-Piper e o investigador Humberto Campins partilharam as suas experiências e novas descobertas numa sessão promovida pela embaixada dos Estados Unidos, juntamente com a Portugal Space e a ESERO. O painel foi moderado por Ana Gonçalves, diretora executiva da Ciência Viva, e Miguel Gonçalves responsável pelo programa "Última Fronteira", magazine da RTP sobre Astronomia e Exploração Espacial.

A sessão procurou mostrar a experiência da astronauta nas suas viagens espaciais e a forma como a norte-americana escolheu a carreira espacial. A ex-capitã da marinha norte-americana viajou em duas missões espaciais, contabilizando um total de 36 horas em missões fora da estação espacial internacional, feitos que lhe valeram também três medalhas da NASA. Por outro lado, Humberto Campins, professor e diretor de "Planetary Science" na University of Central Florida, trouxe uma apresentação intitulada "Como pode um asteróide estragar o seu dia" e procurou falar do seu trabalho desenvolvido relativamente aos asteróides 101955 Bennu e 162173 Ryugu, ambos descobertos em 1999.

Especialista em asteróides e teórico do futuro da exploração espacial alerta que "enquanto indivíduos não nos devemos preocupar com riscos que os asteróides representam, mas enquanto civilização é fundamental que estejamos".

Dentro destes testemunhos, os dois propuseram-se explicar tanto o funcionamento dos processos de exploração de materiais no espaço, mas também toda a logística exigida dentro de uma estação espacial. Enquanto isso, tentaram ainda apelar à consciencialização para as temáticas espaciais.

Apelo aos estudantes

Ao JN, a astronauta Heidemarie Stefanyshyn-Piper disse que acredita "ser fundamental mostrar aos jovens estudantes as possibilidades que existem" e reconhece a importância das suas intervenções no incentivo ao estudo destas temáticas. "É importante mostrar-lhes o que é preciso para se chegar a esse nível", acrescenta ainda.

Deixou um apelo aos mais novos e lembrou que, apesar de certas áreas serem difíceis e trabalhosas, "as recompensas serão muito maiores no fim do processo", conclui