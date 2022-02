Até na Direção de Rio, Montenegro é visto como o melhor posicionado

Hermana Cruz Hoje às 19:44 Facebook

Luís Montenegro, o protagonista de uma inédita segunda volta em diretas, contra Rui Rio em 2020, é agora um dos nomes mais falados para lhe suceder na liderança. Os apoios surgem até do "núcleo duro" de Rui Rio.

Se fosse preciso algum estímulo, Luís Montenegro teve-o ontem e logo de um vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, que o encara como o melhor posicionado para suceder a Rui Rio. O ex-líder parlamentar permanece em silêncio, enquanto o partido prepara a saída do atual presidente. Amanhã, reúne a Comissão Política para tratar da transição e apurar se Rio se mantém no Parlamento. Figuras como Miguel Poiares Maduro defendem, contudo, que essa transição seja lenta.

Rui Rio já se tinha manifestado disponível para permanecer no partido mais uns meses, após as legislativas, caso saísse derrotado. A questão é apurar por quanto tempo. Anteontem, o ex-líder da JSD, Pedro Rodrigues, defendeu que a prioridade não deve ser a sucessão na liderança. Mas a "reconstrução do partido".