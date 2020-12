Até o Pai Natal está em teletrabalho nos centros comerciais

Sandra Freitas Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Videochamadas substituem presença do homem das barbas brancas. O único Pai Natal certificado da Península Ibérica também recorreu às novas tecnologias para contornar a pandemia.

Com as restrições provocadas pela pandemia, o Pai Natal foi obrigado, este ano, a deixar o habitual trono nos centros comerciais e, à semelhança de muitos portugueses, foi colocado em teletrabalho. Não há abraços, beijos ou a esperada foto ao colo da figura das barbas brancas, mas é dada a possibilidade de as crianças continuarem a pedir os seus desejos através de videochamadas, que podem ser agendadas pelas páginas online dos principais centros de retalho, de norte ao sul do país.

A Sonae Sierra, que detém 17 espaços comerciais, entre eles o NorteShopping (Matosinhos), Centro Colombo (Lisboa), GuimarãeShopping (Guimarães) ou Nova Arcada (Braga), contratou quatro pais natais e, através de um estúdio com um cenário dinâmico, tem levado a magia da época à casa dos mais pequenos. Os pais só têm de se inscrever através do site do centro comercial que lhe convém e responder a um formulário onde devem escolher os temas da conversa. O sucesso da iniciativa reflete-se pelas dezenas de chamadas diárias.