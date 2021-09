Mais de cem multas por atirar beatas de cigarro para o chão

Marisa Silva Hoje às 08:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Lei das beatas em vigor há um ano. Só oito processos concluídos, levando à aplicação de 2055 euros em multas.

O descarte de pontas de cigarro na via pública, bem como a falta de cinzeiros nos estabelecimentos comerciais, restaurantes e zonas de embarque para transportes públicos levaram à instauração de 277 processos de contraordenação desde setembro do ano passado, altura em que começaram a ser aplicadas multas no âmbito da lei das beatas. A GNR e a PSP apanharam 115 pessoas a atirarem a beata para a rua.

A legislação foi aprovada em 2019, mas as contraordenações só entraram em vigor um ano depois. O objetivo era dar tempo às empresas e aos cidadãos para se adaptarem às mudanças. Entre elas, a disponibilização de cinzeiros nos estabelecimentos comerciais e restauração (ler ficha).