Atividade epidémica da covid-19 é de intensidade elevada

A atividade epidémica do coronavírus SARS-CoV-2 está com elevada intensidade, com tendência estável a nível nacional, mas com provável tendência crescente nas regiões Alentejo e Algarve e no grupo etário dos 10 aos 29 anos, de acordo com o relatório das "linhas vermelhas" divulgado nesta sexta-feira.

O relatório, produzido pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) indica que a pressão sobre os cuidados de saúde regista tendência decrescente, mas a mortalidade por covid-19, manter-se-á provavelmente elevada, com tendência constante.

O número de novos casos de infeção acumulado nos últimos 14 dias, foi de 312 casos por 100 mil habitantes, com tendência estável a nível nacional, embora o Algarve registe uma incidência de 748 infeções, superior ao limiar de 480/100 mil.

A mortalidade atribuída à covid-19, cifrada em 18,1 óbitos em 14 dias por milhão de habitantes, apresenta tendência estável (na semana anterior foi de 18,6) e está acima do limiar de dez preconizado pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).

Quanto à pressão sobre os cuidados de saúde, o relatório da DGS e do INSA indica que o número de internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência estável a decrescente, , registando-se na quarta-feira um total de 141 doentes, correspondentes a 55% (na semana anterior foi de 66%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.

O grupo etário com a incidência cumulativa a 14 dias mais elevada foi o dos 20 aos 29 anos, com 776 casos por 100 mil habitantes, com tendência crescente, seguindo-se o dos 30 aos 39 anos, com 369/100 mil

Na faixa dos 65 ou mais anos, o número de novos casos de infeção por 100 000 habitantes acumulado nos últimos 14 dias foi de 115 casos, valor inferior ao limiar de 240/100 mil, com tendência estável a decrescente a nível nacional nas últimas quatro semanas.

Já no grupo com 80 ou mais anos, o número de casos foi de 135/100 mil, mostrando um risco de infeção inferior ao do resto da população e com tendência decrescente, salienta o relatório.

O número de reprodução efetivo (Rt) para o período de 11 a 15 deste mês apresenta valor inferior a 1, indicando uma tendência estável a decrescente da incidência de infeções a nível nacional (0,98) e nas regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo.

Nas regiões Centro, Alentejo e Algarve o R(t) é ligeiramente superior a 1, que corresponde a uma tendência de incidência constante a crescente nestas regiões, acrescenta o documento.

A nível nacional, a proporção de testes positivos para SARS-CoV-2 foi de 4,0%, encontrando-se no limiar definido de 4,0%, tendo-se observado um aumento do número de testes nos últimos sete dias.

Nesse período, pelo menos 88% dos casos de infeção foram isolados em menos de 24 horas após a notificação e foram rastreados e isolados, quando necessário, todos os contactos em 72% dos casos.

A variante delta, originalmente associada à Índia, é a dominante em todas as regiões, com uma frequência relativa de 99,5% dos casos avaliados.