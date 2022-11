Ativistas detidas aceitam suspensão provisória do processo

JN/Agências Hoje às 13:11 Facebook

Twitter

Partilhar

As cinco ativistas pelo clima detidas, na terça-feira, no Ministério da Economia, aceitaram a suspensão provisória do processo, mediante o compromisso de prestarem trabalho comunitário, anunciou a porta-voz do grupo, Alice Gato.

A saída do tribunal de pequena instância criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa, Alice Gato explicou que ela e as restantes detidas, Teresa Núncio, Leonor Chico, Raquel Alcobia e Francisca Duarte, aceitaram a suspensão provisória do processo e comprometeram-se a prestar trabalho comunitário.

A jovem observou no entanto que estas ativistas já prestam trabalho a favor da comunidade ao defenderem a causa climática.

PUB

Questionada por que motivo aceitaram a suspensão do processo, ao contrário dos ativistas detidos na semana passada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a porta-voz defendeu que, depois de terem anunciado a suspensão das ocupações de escolas que estavam em curso desde dia 7, os estudantes querem agora concentrar energias nas ações que estão a ser planeadas para a primavera.

Acrescentou que essa prioridade se sobrepõe a levar este processo a julgamento, tanto mais que já está marcado para dia 29 deste mês o julgamento dos quatro estudantes e ativistas pelo clima detidos na sexta-feira na Faculdade de Letras.