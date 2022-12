Ativistas detidos na Faculdade de Letras conhecem sentença a 16 de dezembro

Os quatro ativistas do movimento "Fim ao Fóssil - Ocupa!", detidos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa na noite de 11 de novembro, vão conhecer a sentença no dia 16 de dezembro. Decorreu, esta sexta-feira, a segunda fase do julgamento, depois dos arguidos terem recusado a suspensão provisória do processo, proposta pelo Ministério Público.

A decisão final do juiz do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa será apenas conhecida na próxima sexta-feira, 16 de dezembro, às 15 horas, confirmou uma das arguidas do processo, Ana Carvalho. Ao JN, a estudante da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa adiantou que, na parte da manhã da segunda sessão do julgamento, foram ouvidas testemunhas, como outros alunos e professores da instituição. Já na parte da tarde, foi a vez dos quatro arguidos, dos respetivos advogados de defesa e do Ministério Público.

"Não fazia razão para haver força policial por parte das autoridades, quando se tratava de um protesto pacífico", reiterou Ana Carvalho, de 23 anos, ao JN. A ativista do "Fim ao Fóssil - Ocupa!" salientou o contexto de "emergência climática" e da própria manifestação, que decorreu durante a semana da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP27). Nas duas sessões do julgamento, houve manifestações de apoio aos arguidos.