Ativistas escolhem associações para prestar 40 horas de trabalho comunitário

As cinco ativistas pelo clima detidas, na terça-feira, aceitaram a suspensão provisória do processo e vão ter de prestar 40 horas de trabalho comunitário num período de cerca de cinco meses. As jovens já estão a identificar espaços ou coletivos envolvidos na luta pela justiça climática onde poderão prestar esse serviço.

Depois de serem detidas, esta semana, por ocuparem o Ministério da Economia, Alice Gato, Teresa Núncio, Leonor Chico, Raquel Alcobia e Francisca Duarte saíram, esta quarta-feira, do tribunal de pequena instância criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa, com uma decisão tomada: aceitaram a suspensão provisória do processo, mediante o compromisso de prestarem trabalho a favor da comunidade.

Ao JN, Leonor Chico avançou que cada uma delas terá de cumprir 40 horas de trabalho comunitário durante cerca de cinco meses, isto é, duas horas semanais a começar assim que forem notificadas, o que deverá ocorrer dentro de três semanas.