Ativistas pelo clima iniciam greve de fome na Faculdade de Psicologia

Duas estudantes ​​​​​​​que se confinaram, na terça-feira de manhã, na entrada da Faculdade de Psicologia, em Lisboa, iniciaram uma greve de fome.

As duas ativistas do movimento "Fim ao Fóssil: Ocupa!" ​​​​​exigem que a reitoria da Universidade de Lisboa "convoque publicamente para a ação de resistência civil que se realizará no terminal de gás de Sines no próximo sábado, dia 13, pela plataforma Parar o Gás", explica o movimento Greve Climática Lisboa em comunicado.

Jade e Teresa "estão há mais de 24 horas sem comer e declararam a entrada em greve de fome", acrescenta a nota. Desde terça-feira que estão na entrada principal da Faculdade de Psicologia "apenas com um garrafão de água, agasalhos e colchões para dormir".

"Sublinhamos que não temos qualquer desejo de continuar com o protesto. Mas a realidade climática assim o exige, no sentido de salvaguardar o direito à vida e educação das estudantes, agora e no futuro", justificam as duas estudantes e o movimento de ativistas num email que dizem ter enviado na terça-feira à reitoria.

Desde dia 26 de abril que a Faculdade de Psicologia está ocupada por ativistas climáticos que defendem o "fim ao fóssil até 2030" e "eletricidade 100% renovável e acessível até 2025" e que apelam para que 1500 pessoas se comprometam a participar na ação de protesto agendada para o terminal de gás de Sines no dia 13.