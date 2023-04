Ativistas pelo clima voltam a ocupar escolas e universidades

Dinis Costa é um dos muitos jovens que, na quarta-feira, voltam às manifestações e ocupações de estabelecimentos de ensino, pedindo o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível para todas as pessoas até 2025. As preocupações do estudante de 16 anos, que frequenta o Liceu Camões, foram crescendo ao longo do último ano, levando-o a participar em várias ações de contestação por considerar que "o futuro está em risco". São esperadas pelo menos sete ocupações, incluindo em Lisboa, Faro e no Porto.

Para quarta-feira estão previstas ocupações na capital, nomeadamente na Faculdade de Letras e de Psicologia da Universidade de Lisboa, no Técnico e na secundária Luísa de Gusmão. Também acontecerão ocupações no Porto (escola Soares dos Reis) e em Faro (na Universidade e escola Tomás Cabreira). Estão, ainda, planeadas outras ações de reivindicação em Leiria, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no Liceu Camões e na escola Josefa de Óbidos (Lisboa). Dia 2 de maio avançam para outros estabelecimentos de ensino.

"Continuamos em crise climática e o Governo continua inativo", diz Teresa Núncio, ativista da Greve Climática Estudantil Lisboa e porta-voz da Primavera das Ocupações pelo Fim ao Fóssil em Portugal, para explicar a nova vaga de ocupações, depois de no outono terem ocupado universidades e escolas durante vários dias. Quatro alunos chegaram a ser detidos em novembro, depois de se terem recusado a deixar a Faculdade de Letras de Lisboa e foram condenados a pagar uma multa.