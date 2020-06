ATL com menos programas de férias e com muitas restrições

Célia Soares, Delfim Machado, Salomé Filipe e Sofia Cristino Hoje às 16:28 Facebook

Direção-geral de Saúde anunciou regras para os ATL, que vão abrir em duas fases.

Boa parte dos campos e programas de férias para ocupar as crianças e jovens durante o verão foi cancelada devido à pandemia da covid-19. Muitas câmaras, do Norte ao Sul, preferiram não arriscar e mesmo quem avança com iniciativas, como Porto e Gaia, reforça os cuidados e aposta em ações online. As universidades seguiram o mesmo caminho. A do Porto, por exemplo, cancelou a Universidade Júnior, que no ano passado bateu recordes com seis mil participantes.

A Direção-Geral de Saúde anunciou no sábado que a todo o momento serão publicadas as regras para os ATL. Até porque aqueles que não estão integrados em estabelecimentos escolares abrem já amanhã. Os restantes voltam dia 26.