Atleta corre 2222 quilómetros pelos direitos das crianças

O atleta e sociólogo João Paulo Félix vai correr 2222 quilómetros, na "Volta a Portugal a correr", durante 40 dias. Este ano, a corrida tem como objetivo sensibilizar todos para os direitos das crianças.

A corrida de João Paulo Félix começa esta quinta-feira, às 11 horas, na Praia da Areia Branca, no concelho da Lourinhã. O principal objetivo do atleta é alertar a sociedade para a importância dos direitos das crianças. João Paulo é sociólogo e trabalha diretamente com crianças em casas de acolhimento residencial, comentou ao JN. O principal objetivo é "sensibilizar todos para que possamos ter uma cultura de infância mais amiga, mais próxima das crianças, para que possam ter um futuro melhor".

O atleta já fez várias provas, que exigem uma grande preparação física. As primeiras memórias que tem a correr são das brincadeiras de infância, na aldeia, mas, hoje, o treino diário passa por uma média de 20 quilómetros por semana e um treino semanal mais longo de 40 a 50 quilómetros. Quando se aproxima o momento dos longos desafios, as estratégias são pequenos treinos e descansar o máximo possível. Na véspera da corrida, João Paulo referiu, ao JN, que "o pico de ansiedade está a diminuir" e que está "muito feliz, muito seguro, é tudo muito especial".

Este ano, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) associou-se ao atleta, que levará um passaporte para ser carimbado por cada comissão por onde passar. João Paulo descreve o passaporte como um momento de partilha. Diz que "é um ato bonito, é uma ideia fabulosa, levar um passaporte por um país inteiro, onde vai haver carimbos, e esses carimbos traduzem muito desta cultura de infância, do trabalho destas pessoas, da comissão nacional, das comissões locais, as entidades locais... é uma festa!".

João Paulo reconhece o apoio que as comissões têm oferecido para a organização logística da corrida. Mas este trabalho também passa pela equipa de voluntários, que colabora com o atleta, tratam das questões de "back office", no "transporte da bagagem, telefonemas com entidades, redes sociais, ou mesmo, alguma coisa que possa não correr bem e resolvem no momento, como falhas no tracks do GPS", refere João Paulo. Depois, também existem voluntários isolados, como grupos de corrida, que participam em algumas etapas.

O principal obstáculo para o atleta é as bruscas alterações de temperaturas, comenta ao JN. "Vamos entrar numa época do ano, em que vai estar frio e, de repente, vai estar calor". Mas João Paulo continua motivado com o desafio e lembra que "as pessoas sentem que vai ali um bocadinho delas, que há alguém a lutar. Muitas vezes, é difícil vencer o cansaço, mas pensar nas pessoas ajuda-me a ultrapassar as grandes dificuldades".

João Paulo já correu milhares de quilómetros em prol de causas sociais. Entre gargalhadas, recorda que, no ano passado, teve um grupo de crianças amigas a correr uma etapa consigo. O atleta refere que "sonhar é um direito das crianças e ver um adulto que ainda continua a lutar por um sonho destes, é uma inspiração para as crianças".

O atleta demonstra estar muito feliz com o crescimento da "Volta a Portugal a correr" e, este ano, a iniciativa tem um significado especial para João Paulo, pois ambiciona bater o seu record pessoal de ultramaratonas consecutivas e por Aurora Cunha ser a madrinha da corrida. A atleta olímpica vai percorrer algumas etapas com João Paulo, principalmente no norte do país. Para João Paulo, a Aurora é "um grande exemplo de trabalho, de humildade, de alguém que se envolve com causas sociais".

O grande desafio de João Paulo termina depois de 40 dias, a 23 de agosto, quando entregar o passaporte dos Direitos à presidente da CNPDPCJ. Para esse dia, o atleta deseja ter um sentimento de concretização e felicidade, concluindo os mais de dois mil quilómetros com êxito, conhecer pessoas, passar a mensagem dos direitos das crianças e partilhar esse sentimento por todo o país.