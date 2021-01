"Ato de votar é mais seguro do que a maioria dos atos do quotidiano"

JN Hoje às 11:40 Facebook

A Comissão Nacional de Eleições apela à responsabilidade individual e garante que estão asseguradas as condições para que as presidenciais deste domingo decorram em segurança sanitária.

"O ato de votar parece-nos mais seguro que a maioria dos atos do quotidiano", afirmou, este sábado, o secretário da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Sublinhando que a organização destas presidenciais obrigou a um planeamento sem precedentes, João Manuel Rosa de Almeida recordou, em conferência de imprensa, que a responsabilidade individual dos eleitores é também fundamental para que a ida às urnas tenha condições para acontecer em segurança.

Ainda assim, será necessária também a contribuição das autarquias e das forças de segurança em cada concelho. "Nós podemos apelar às pessoas para evitarem ajuntamentos, em abstrato" mas, disse o responsável, não é possível "indicar, para 308 concelhos, uma hora ideal para votar". "Os concelhos têm hábitos diferentes e populações diferentes", acrescentou ainda, salientando o papel das autarquias: "Acreditamos que os presidentes de câmara querem que os seus munícipes estejam seguros".

O secretário da CNE disso por isso que que cabe às autoridades locais., "que conhecem melhor as populações", organizarem as zonas onde estão montados as 12450 secções locais de voto constituídas em todo o país, de forma a que a segurança sanitária seja assegurada.

Vão estar envolvidos 62500 pessoas na organização das eleições e os membros das mesas de voto vão dispor de material de proteção individual.