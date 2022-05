Atrair jovens e pôr empresas a cooperar é desafio na Eurorregião

JN Hoje às 12:58 Facebook

Economia Azul, que inclui desde as pescas à biotecnologia marinha, é a aposta estratégica do Norte de Portugal e da Galiza, com um valor de "muitos milhares de milhões de euros".

A Eurorregião da Galiza-Norte de Portugal vai apostar na Economia Azul para o desenvolvimento económico de um dos maiores recursos naturais: o mar. No Dia da Europa, a Galiza organizou um fórum económico sobre o tema, onde os responsáveis de ambas as regiões sublinharam o papel valioso das atividades económicas ligadas ao mar. Mas há desafios, como a capacidade de atrair jovens para os setores em causa e ainda "convencer os privados a cooperar mais".

"Temos tido projetos conjuntos aprovados, desde os fundos do Interreg ao que está previsto no PRR e a cooperação já é natural entre instituições e entidades científicas, mas a nível de empresas ainda estamos a trabalhar para conseguir que o façam mais também", revelou António Cunha, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Entre as áreas de maior potencial, António Cunha destaca as energias oceânicas renováveis, de que são exemplo as eólicas offshore (o parque Windfloat, ao largo de Viana do Castelo, já produz há dois anos) ou de produção a partir das ondas, a construção naval, a produção em aquacultura e a biotecnologia aplicada ao agroalimentar, à farmacêutica e à cosmética.

"São áreas muito tecnológicas, que têm potencial para captar os jovens, não só no caso da robótica submarina ou das biotecnologias, mas também nas pescas, onde as exigências de sustentabilidade e digitalização estão também a criar emprego", explicou António Cunha. "Mas ainda é um desafio captar gente suficiente para o setor", lamentou.

De acordo com dados de um estudo da Eurorregião, de 2017, o mar representou 1,6 mil milhões de euros de valor acrescentado bruto no Norte-Galiza. Este valor ainda representava apenas 1,4% do PIB e 1,24% do emprego da Eurorregião , porém o crescimento do setor foi de quase 20% em apenas dois anos. E há muito mais potencial para atingir.

"Não temos o valor certo estimado, mas só a produção alimentar representa muitos milhares de milhões de euros. Certamente, há biliões de euros por explorar no nosso mar. Entre o Norte e a Galiza, temos cerca de mil quilómetros de costa", resumiu o presidente da CCDR-N.