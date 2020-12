Atraso das autoridades de saúde nas inspeções às torres apaga rasto da legionela

Ana Trocado Marques Hoje às 08:08 Facebook

Muitas limparam as torres de refrigeração antes da análise das entidades de saúde. ARS/Norte assegura que intervenção foi "atempada e ajustada".

O tempo que as autoridades de saúde levaram para atuar permitiu que muitas empresas limpassem as torres de refrigeração antes da inspeção que seria essencial para determinar a origem do surto de legionela que afetou os concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Matosinhos, infetando 88 pessoas e causando 11 mortes.

A demora terá ajudado a apagar o rasto da bactéria e, dois meses depois do início do surto, ainda não há certezas quanto à origem. Que poderá nunca ser conhecida. As autarquias de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim já pediram uma reunião com a Delegação de Saúde.