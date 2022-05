Atraso na entrega de vacinas causa filas de espera de três horas em Carnaxide

Guilherme Lopes Hoje às 20:01 Facebook

Um atraso na entrega das vacinas da covid provocou durante a tarde de hoje filas de espera no centro de vacinação de Carnaxide, Oeiras, obrigando nalguns casos os idosos a esperar mais de 3 horas pela dose de reforço. Lurdes Costa e Silva, responsável pelo centro de vacinação, explicou que houve "um pequeno constrangimento na entrega de vacinas, que foi mais ou menos uma meia hora e que nos levou a uma espera um bocadinho maior mas já está resolvida."

Confrontada pelos jornalistas com o facto de haver pessoas indignadas por terem esperado mais de três horas pela sua segunda dose de reforço da vacina para a covid-19, Lurdes Costa e Silva explicou que a razão está não sou no atraso na entrega, mas também no facto de alguns idosos "comparecem com algum tempo antes da hora prevista. Isto, acrescentando à casa aberta, naturalmente leva a que se criem filas."

Em relação aos riscos pelo facto de a modalidade Casa Aberta estar a ser implementada no mesmo dia do reforço para os mais velhos, a responsável explicou que esta escolha foi feita porque "temos de oferecer essa opção às pessoas que ainda não fizeram a primeira dose de reforço, que é a nossa população em geral, às pessoas que ainda têm por complementar o esquema de vacinação ou para as pessoas que, curiosamente, ainda não foram vacinadas".

No que diz respeito à um possível erro informático no agendamento das inscrições, Lurdes Costa e Silva explicou em declarações às televisões que "hoje, ao contrário do que aconteceu há uns meses, não se verificou."