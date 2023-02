Atraso no concurso do SIRESP custa até 7,4 milhões de euros

Novos contratos só foram enviados em dezembro para o Tribunal de Contas, que ainda não se pronunciou. Polícia Judiciária está a investigar suspeitas de corrupção e outros crimes relativas ao período em que José Luís Carneiro não era ministro.

O período de transição entre contratos do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) vai custar, ao Estado, 1,2 milhões de euros por mês, até um máximo de 7,4 milhões de euros. A despesa ocorre porque o processo de contratação dos novos operadores atrasou e a transição só deverá ficar concluída, no máximo, no final de junho.

O contrato feito por ajuste direto com os atuais fornecedores (Altice, Datacomp e Moreme) terminou a 31 de dezembro do ano passado, mas a SIRESP, SA teve de prolongá-lo para assegurar a continuidade do sistema até à conclusão do processo de contratação de novos operadores. Por esse prolongamento, "a SIRESP, SA está a pagar 1,24 milhões de euros mensais, cerca de 30% menos do que os 1,77 milhões de euros do contrato que terminou em dezembro de 2022", revelou a empresa pública ao JN. Feitas as contas, a previsão atual é de que "serão pagos 3,7 milhões de euros, se o período de transição for até 90 dias, e 7,4 milhões, se for até 180 dias", acrescenta, ressalvando que "os montantes irão diminuindo com a entrada em vigor dos novos contratos, após os respetivos vistos do Tribunal de Contas". Uma vez que a SIRESP, SA é detida pelo Estado a 100%, é este que cobre a despesa adicional e, para o efeito, foi aprovada, anteontem, uma indemnização compensatória em Conselho de Ministros.