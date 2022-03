Atraso no diagnóstico da tuberculose pode levar a mais mortes

Pandemia provocou queda abrupta nas notificações. DGS alerta para maior risco de doença mais grave e letalidade.

Em 2020, o número de novos casos de tuberculose caiu abruptamente e o tempo até ao diagnóstico da doença aumentou face a 2019. É mais um reflexo da pandemia com consequências graves numa doença em que Portugal já figura na cauda da Europa ocidental. A diretora-geral da Saúde alerta para o previsível agravamento de casos nos próximos anos, com o consequente aumento da morbilidade e mortalidade.

O aviso surge no relatório de monitorização e vigilância da tuberculose em Portugal, que é divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde. "A nível global, e também em Portugal, prevê-se nos próximos anos, um recrudescimento do número de casos de tuberculose associado, inevitavelmente, à deterioração das condições económicas e sociais, ao aumento na demora nos dias até ao diagnóstico e ao risco de formas mais graves com consequente maior morbilidade e mortalidade", escreve Graça Freitas.