Atrasos nas consultas dificultam acesso à prevenção do VIH

Há hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo com meses de espera para a consulta de profilaxia pré-exposição (PrEP), dificultando o acesso dos utentes a este medicamento que previne a infeção VIH.

A denúncia é do Grupo de Ativistas em Tratamento (GAT), que defende o alargamento da dispensa aos cuidados de saúde primários e às organizações de base comunitária, para a PrEP chegar a mais utentes. Este é também um objetivo do programa prioritário do VIH, da Direção-Geral da Saúde, mas continua por concretizar.

"Na região de Lisboa, os serviços estão entupidos, é muito difícil conseguir uma consulta. Há hospitais com demoras de três a seis meses", afirmou, ao JN, Ricardo Fernandes, diretor-executivo do GAT. A organização já reencaminhou mais de dois mil utentes para consultas PrEP, mas a espera tem sido um obstáculo. "Já vimos pessoas que pediram consulta PrEP e enquanto esperavam infetaram-se", referiu.