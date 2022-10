Atrofia muscular espinhal já está no teste do pezinho

Depois de dois anos de preparação, a Atrofia Muscular Espinhal (AME) vai fazer parte do teste do pezinho. O rastreio da doença à nascença vai ser feito a título experimental a cem mil bebés. Apesar de já se saber que é uma doença genética rara, será possível quantificar o número de casos positivos à AME por cada mil nascimentos, por exemplos.

A doença tornou-se conhecida quando, em 2019, o caso da bebé Matilde Sande veio público através de uma campanha de angariação de fundos para a compra do primeiro medicamento para tratar a Atrofia Muscular Espinhal. Considerado o medicamento mais caro do Mundo, a campanha teve sucesso e o Estado acabou por suportar os custos do medicamento não só para Matilde mas, também, para Natália, as duas primeiras crianças portuguesas a receber o Zolgensma.

Desde 2019, cerca de 30 crianças de várias idades já receberam o mesmo medicamento e, em conjunto com muita fisioterapia, portadores de AME que estavam "condenados" a ficar ligados a máquinas e acamados, estão a andar e a frequentar a escola. "A doença vai ser diagnosticada muito cedo, antes de haver qualquer sintoma e isso abre as portas para que os bebés possam ter uma vida normal", disse, ao JN, Carla Martins, mãe de Matilde Sande e presidente ANAME - Associação Nacional de Atrofia Muscular Espinhal. Mas, "junto ao diagnóstico precoce tem que haver um tratamento precoce, sem burocracia", afirmou