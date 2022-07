Aulas extra para todos na Secundária Lousada Oeste

A Escola Básica e Secundária Lousada Oeste é a pública de Lousada com melhores resultados. Está na 71.ª posição, com 13,37 de média nos 60 exames que contam para o ranking. Melhor só uma privada (15.º), o Externato Senhora do Carmo, com média de 14,88 valores.

Segundo Luís Neves, professor de Matemática que integra a equipa de avaliação da escola, há muitos fatores que se conjugam, desde os alunos com metas definidas de prosseguir os estudos e que começam cedo a preparação, até ao facto de agora terem a possibilidade de fazer menos exames, priorizando o que realmente lhes interessa. A par disso, nas disciplinas de exame, desde o 10.º ao 12.º ano, todos os alunos têm aulas semanais que são, ao mesmo tempo, de apoio para quem tem resultados mais baixos e precisa de melhorar, e de preparação para exame, para os melhores estudantes.