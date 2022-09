Aulas podem arrancar com 60 mil alunos sem todos os professores

Na segunda reserva de recrutamento divulgada esta sexta-feira, ficaram por preencher 600 horários, divulgou o ministro da Educação. O arranque do ano letivo vai ser feito entre 13 e 16 de setembro. João Costa garante que as medidas aplicadas no recrutamento permitiram reduzir em 40% a estimativa da Pordata que previa 100 mil alunos sem todos os docentes no início das aulas - ou seja, 60 mil.

A estimativa é "grosseira" mas ainda assim representa uma melhoria face às estimativas da Pordata, frisou João Costa em conferência de Imprensa, no Ministério da Educação, sobre a colocação dos professores. "Grosseira", explicou, porque nem todos os horários em concurso são para dar aulas (podem ser para apoios ou projetos, apontou). Depois, até ao arranque do ano letivo haverá mais uma reserva de recrutamento na próxima sexta-feira e até lá horários em oferta de escolas que podem ser preenchidos.

"Não houve nunca um ano com todos os alunos com todos os professores no primeiro dia de aulas", defendeu o ministro aos jornalistas, insistindo que a esmagadora maioria, num universo de mais de um milhão de alunos, tem todos os docentes. "Há um problema crescente de falta de professores em Portugal", assumiu, frisando que muitos outros países enfrentam as mesmas dificuldades.