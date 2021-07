Aulas por semestre: Alunos estão "mais preparados para a vida"

Rita Neves Costa Hoje às 09:18 Facebook

Mariana Viana prepara-se para dizer "adeus" ao Ensino Secundário, num dia chuvoso de início de verão. Estás prestes a entrar para um debate na Escola Secundária de Rio Tinto, usa uma camisa branca e um "blazer" escuro e tem a fala rápida e desenvolta de uma oradora pronta para um combate de palavras. "É o meu último dia", não se cansa de repetir.

A finalista de 17 anos, no 12.º ano, integra o universo de 2800 alunos do Agrupamento de Escolas de Rio Tinto N.º 3, em Gondomar, a usufruir do Plano de Inovação do Ministério da Educação, que dá aos estabelecimentos educativos a possibilidade de gerir o currículo, cumprindo certos parâmetros, e de ter aulas por semestre. A estudante confessa que a mudança de três períodos para dois semestres foi "estranha", mas rapidamente se tornou um hábito como outro qualquer. E tem uma vantagem: "Ajuda-nos a crescer enquanto alunos e a organizar o nosso tempo", afirma.

O modelo semestral e de autonomia curricular, que estão intimamente ligados, está a ser uma experiência "positiva" para a direção da escola. Apesar de dois anos letivos consecutivos a trabalhar com um Plano de Inovação, Luísa Pereira, diretora do agrupamento escolar, sabe que o caminho não está fechado. "Queremos dar continuidade, porque é um processo de evolução de uma comunidade educativa", explica. Sobretudo para os pais, a quem o novo modelo causou "estranheza", devido às pouco tradicionais pausas letivas.