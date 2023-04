Aulas recomeçam com greves e apelos ao veto de Marcelo

Alexandra Inácio Hoje às 08:39 Facebook

Nove organizações sindicais pedem que Belém não promulgue o diploma do concurso de professores de modo a convencer o Governo a negociar a recuperação do tempo de serviço.

As aulas vão recomeçar na segunda-feira como terminaram: com greves. Sem acordo à vista, multiplicam-se os apelos ao presidente da República. As organizações assumem que os protestos vão prolongar-se até final do ano letivo se o Governo não ceder na recuperação do tempo de serviço. Na próxima reunião do Secretariado da Federação Nacional de Professores, aliás, já vão começar a ser debatidas as ações que podem marcar o arranque do próximo ano, admite Mário Nogueira ao JN.

O presidente tem até 13 de maio para vetar ou promulgar o diploma de concursos. O prazo para enviar o regime para o Tribunal Constitucional já foi ultrapassado, apurou o JN. Marcelo Rebelo de Sousa, recorde-se, revelou ter enviado "dúvidas" ao Governo e estar a aguardar "esclarecimentos". O JN tentou, em vão, confirmar junto da Presidência e do Ministério da Educação se essas respostas já foram dadas.