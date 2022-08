Aumenta a confiança dos jovens nas Forças Armadas

Guilherme Gonçalves Hoje às 20:01 Facebook

Os jovens que participaram no Dia da Defesa Nacional em 2021 revelaram um aumento da confiança nas Forças Armadas e nos Bombeiros, mas confiam menos na PSP. Das nove instituições cuja confiança foi avaliada, esta foi a única que baixou face a 2019. A predisposição para ingressar na carreira militar também tem estado a aumentar entre os rapazes.

O relatório de estatísticas dos participantes na edição de 2021 do Dia da Defesa Nacional (DDN) deixou claro o nível de confiança que os jovens portugueses têm nas várias instituições, em particular nas Forças Armadas (FA). A seguir aos bombeiros, as FA portuguesas são quem mais confiança recebeu dos questionados. A tendência crescente de confiança desde 2019 -ano escolhido para comparação dos dados pelo facto de em 2020 o evento não se ter realizado devido à pandemia - foi transversal a todos os ramos e instituições, desde a Guarda Nacional Republicana aos tribunais, à Autoridade Nacional de Proteção Civil e ao sistema de ensino.

Apesar deste aumento generalizado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi a única instituição contemplada no estudo cuja confiança desceu comparativamente a 2019.