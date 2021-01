Aumenta a procura por produtos portugueses

Catarina Silva Hoje às 13:42 Facebook

Há mais de 12.500 produtos com selo "Portugal sou eu" que representam 12,7 mil milhões de euros em vendas. Código a começar por 560 não é de fiar.

A compra de produtos nacionais tem vindo a aumentar nos últimos anos e, segundo o Ministério da Economia, já há mais de 12.500 produtos com o selo "Portugal sou eu" e esses representam 12,7 mil milhões de euros em volume de negócios e 75 mil postos de trabalho. A GS1 Portugal, entidade responsável pela introdução dos códigos de barras no nosso país, alerta que o afamado prefixo 560 no código de barras nem sempre significa que o produto é português.

Em tempos de pandemia - e depois de uma campanha do Governo de apelo ao consumo de produtos com o selo "Portugal sou eu", de maio a julho - ainda não se conhece o seu impacto nos fluxos de consumo. Só no final do ano passado o Ministério pretendia levar a cabo um inquérito sobre a campanha que obteve 10 milhões de impressões nos meios digitais.