Aumentam acidentes provocados por animais

Ana Luísa Delgado Hoje às 07:09

Menos circulação fez com que espécies deixassem campos e fossem para as vias. Maioria dos sinistros é nas estradas nacionais e arruamentos, mas também em autoestradas.

Os acidentes provocados por animais estão a aumentar nas estradas portuguesas. Nos últimos dois anos e até maio de 2021, houve 5304 sinistros com origem no aparecimento de animais nas vias, resultando em 240 feridos e num morto no ano passado. A maioria envolve animais domésticos (3474), mas também aumentaram os javalis nas estradas.