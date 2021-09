Aumentam os óbitos e casos de covid em dia com redução de internados

Sandra Alves Hoje às 15:05, atualizado às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta terça-feira registam-se mais seis mortos por covid-19 e 1058 novos casos positivos de infeção. Hospitais têm menos 35 doentes internados.

Portugal tem oficialmente 17.872 óbitos associados à doença covid-19 e 1.057.100 infeções confirmadas pelo coronavírus SARS CoV-2, desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Em 24 horas há indicação de mais seis vítimas mortais, notificadas pela região de Lisboa e Vale do Tejo (quatro), Norte do país (uma) e zona Centro (uma). Um dos doentes que não resistiu à infeção é um homem entre 40 e 49 anos, além de dois homens na faixa etária dos 70-79 anos e um homem e duas mulheres com 80 ou mais anos.

Em relação aos 1058 casos diários, é a região Norte que reporta o número mais elevado, com 406 positivos. Lisboa e Vale to Tejo confirmou 312 casos, o Centro 183, o Algarve 67, o Alentejo mais 51, a Madeira mas 33 e os Açores mais seis.

Nos hospitais verifica-se uma redução do número de doentes com covid-19 internados. Há atualmente 551 pacientes hospitalizados (menos 35 comparando com a véspera) e 116 estão em estado grave em unidades de cuidados intensivos (menos três).