Aumentam pedidos de medula para os EUA e a Europa

Inês Schreck Hoje às 10:10 Facebook

Twitter

Partilhar

IPO do Porto foi único centro que manteve a colheita de células para doentes nacionais e estrangeiros durante o estado de emergência.

O Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto foi o único centro do país a fazer, durante o período crítico da covid-19, colheita de células de medula óssea em dadores sem ligação familiar aos doentes. Os outros centros de colheita - IPO de Lisboa e Hospital de Santa Maria - suspenderam a atividade. A concentração fez aumentar o trabalho no Porto, numa altura em que dispararam os pedidos de países a braços com a pandemia. Até abril, o número de colheitas de medula óssea para os EUA superou o de anos anteriores.

"A atividade de colheita tem-se reduzido na Europa, e como aqui estávamos a dar resposta, tivemos mais pedidos", realça Susana Roncon, diretora do Serviço de Terapia Celular do IPO do Porto, explicando que o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) comunicou a nível internacional que, a partir de 16 de março, apenas o centro de colheitas do Porto estava a funcionar.