Aumento da temperatura da água põe em risco cavalos-marinhos

Investigadores do MARE - Ipsa (Centro de Ciências do Mar e do Ambiente - Instituto Universitário) concluíram que a exposição a temperaturas elevadas poderá ter elevados custos e comprometer a espécie cavalo-marinho-de-focinho-comprido (Hippocampus guttulatus), que nidifica em Portugal no estuário do Sado e na Ria Formosa.

Os investigadores do ISPA realizaram um estudo sobre o efeito do aquecimento dos oceanos no comportamento e fisiologia do cavalo-marinho-de-focinho-comprido (Hippocampus guttulatus).

Os cavalos-marinhos utilizados no estudo provêm do estuário do Sado, que contém uma das maiores biodiversidades da Europa. "O maior núcleo de cavalos-marinhos, em Portugal, situa-se na Ria Formosa. A verdade é que não se conhecem outros locais no país por mero desconhecimento das populações existentes. Foi por isso que escolhemos o Sado por ter as 'pradarias-marinhas', que são o local de preferência dos cavalos-marinhos", explica Ana Faria, coordenadora do estudo e investigadora no MARE-Ipsa.