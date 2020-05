Aumento de casos em Lisboa "não tem origem no desconfinamento", diz ministra

Augusto Correia Hoje às 14:02 Facebook

A ministra da Saúde, Marta Temido, considera que o número de novos casos em Lisboa, que é persistentemente alto, quando comparado com a evolução noutras regiões, não tem a ver com o fim do estado de emergência.

"A avaliação que temos leva-nos a afirmar que a evolução da situação da Região de Lisboa e Vale do Tejo é específica", disse Marta Temido. "Com números persistentes nesta região, tudo leva a crer que estes casos não tenham origem nas opções de desonfinamento, mas outras razões específicas, que estamos a tentar confirmar", acrescentou a ministra da Saúde.

"Tudo leva a crer que estejamos perante focos e surtos associados a determinados locais de trabalho, empreendimentos comerciais e industriais e obras de construção civil", disse Marta Temido. "Não serão os incumprimentos das regras gerais, mas sim algum relaxamento, alguma descontração, nos momentos que não são de trabalho formal: pausa para almoço, trocas de roupa, utilização de meios de transporte coletivos onde há algum alívio das cautelas", explicou.