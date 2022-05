Aumento de casos leva Governo a reativar apoio ao reforço de emergência para instituições

A Medida Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS) vai ser reativada para que possa haver uma resposta à falta de recursos humanos nas instituições devido à infeção por covid-19, cujos números têm aumentado, colocando profissionais em isolamento.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, durante a intervenção de abertura da conferência "Pós-Pandemia, Recuperação e Resiliência do Pilar Social em ano de descentralização de competências", que decorreu no auditório Manuel Menezes de Figueiredo, em Gaia.

"Espero que na próxima semana as instituições já possam recorrer ao MAREESS", avançou a governante, referindo que o programa, que considerou "excecional para recursos humanos", já abrangeu "mais de 30 mil pessoas".