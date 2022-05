Aumento de infetados leva Governo a reativar apoio para lares

Ana Correia Costa Hoje às 20:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o aumento de surtos de covid-19 em lares, o Governo anunciou, esta quinta-feira, que irá reativar a Medida Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREESS) para fazer face à falta de recursos humanos nas instituições devido a infeção ou isolamento.

Para já, mantêm-se as medidas em vigor e não são implementadas outras, uma vez que "o pico [da nova vaga de covid] já terá passado", admitiu a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após o Conselho de Ministros, indicando ainda que ficou decidido prolongar a declaração da situação de alerta até 30 de junho.

Durante a sessão de abertura do debate "Pós-Pandemia, Recuperação e Resiliência do Pilar Social em ano de descentralização de competências", que decorreu em Gaia, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que participou por videoconferência, lembrou que o MAREESS já abrangeu "mais de 30 mil pessoas", e anunciou a reativação do programa, porque, "neste momento, muitas pessoas não podem trabalhar por terem covid".